政Whats噏：謝偉俊獻計　約齊麻雀腳竹戰

打麻雀，係港人最常見嘅消閒娛樂，但隨着防疫措施嘅加辣，想約齊麻雀腳開枱已近乎不可能。本業係律師嘅議員謝偉俊(Paul)，話儘管打麻雀係較低風險嘅活動，但喺新例之下，只要4個不同嘅住戶一齊去其中一個住戶處打麻雀，理論上並不允許。之但係，佢都勉強諗到一個小方法去拆解咁話。

Paul指今次收緊社交限制嘅特別之處，就連私人處所都受監管，無論係兄弟姊妹，抑或幾位太太同侍一夫嘅富貴家庭，只要係分開居住，就會視作另一住戶。由於新例喺某啲情況下可能會予以豁免，譬如聚集嘅目的或進行嘅工作，涉及商討、研究疫情嘅相關資訊、處理方法、賑災工作、或派發防疫物資活動等。如果每次竹戰前都先開會，商量當下嘅疫情，講下每日有幾多人確診、有啲乜嘢新藥物、到底應否打針，跟住又討論下，將打麻雀嘅「抽水錢」，捐去賑災或買口罩派贈，再加埋錄音佐證，就有可能令有關聚會，局部獲得豁免。

之不過，Paul「獻計」之後，就連佢都話有啲牽強喎！仲重申呢個做法未經測試，唔敢寫包單，只係基於法律灰色地帶推斷。佢又戴定頭盔咁話，依家疫情嚴峻，群聚都係可免則免啦。