深水埗蘇屋邨海棠樓完成強檢　揭9宗染疫個案

政府昨日（二月十一日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午七起限制在深水埗指明「受限區域」（即深水埗蘇屋邨海棠樓）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於二○二二年一月二十九日至二月十一日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在二○二二年二月十三日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府今日（二月十二日）上午約十時三十分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日上午約十時三十分起，深水埗指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約1 100人接受了檢測，當中共發現九宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約380戶，當中15戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。