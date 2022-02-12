排隊打針折騰市民　新界下周分階段增3復必泰接種點　料可多打3000針

第5波疫情大爆發，每日確診個案數以千計，公務員事務局局長聶德權今日(12日)在電台節目表示，當局會在新界分階段增設疫苗接種點，下星期會先在粉嶺及屯門，其後再在沙田，先後增設3個額外新冠疫苗接種點，接種復必泰疫苗，每個地點每日可接種超過1,000針。

聶指，科興疫苗的藥廠已表明接種後休息時間，可由30分鐘減至15分鐘，衞生部門正檢視情況，希望下星期將休息時間縮短。他又指，目前接種中心人員，在早上7時左右已經要做準備，會與相關機構研究，可否進一步提早營運時間。

他又指，本港過去2年已處理好幾波疫情，在醫療體系或基礎能力方面有經驗，形容做得不差，強調對這波疫情要有危機感，但亦要有信心，而第5波疫情在社區爆發，Omicron變種病毒傳播快，令個案幾何級上升，強調會動員一切力量，若出現樽頸位，如在隔離設施和檢測方面的設施、人手和物資等方面，需要增援，中央已表明支持，港府會具體地提出需求。

至於會否「封城」，聶指所有建議都有討論，目前最重要仍是做好檢測、隔離和治療，強調自今年初起，接種疫苗情況踴躍，昨日(11日)疫苗接種劑量創新高達9.2萬劑，指目前已有554萬人口接種至少一劑，接種率為82.4%。

他續指，5至11歲兒童接種科興新冠疫苗已經開始，下周三亦可開始接種復必泰，只要學校能集齊約100人，局方可派外展隊到校接種，又指目前5至11歲群組，有約6%，即2.4萬多人已經接種，強調保護兒童同樣重要。

而在檢測方面，聶指目前檢測需求大，但檢測能力有限，形容是有落差，有檢測站已經增設派籌機，局方過去一星期，已經組織隊伍到檢測點，與承辦商和義工安排派籌和人群管理等工作，涉及幾百人，會繼續增加人手。