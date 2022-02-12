文錦渡內地接駁司機染疫　通關運力維持6成

文錦渡口岸的內地接駁司機染疫，關口壓力再增。貨櫃運輸業職工總會今（12日）轉寄深圳口岸辦通知，指出因文錦渡口岸接駁司機出現陽性個案，目前需對口岸內停車場、錦上花接駁點進行全面消毒，預計今天通關壓力較大，但有業界代表指事件對供港鮮食的影響不大，相信關口的運力仍能維持在約6成左右。

而為了確保口岸通關有序，當局決定文錦渡口岸僅可通行供港鮮活車輛。同時，由於內地接駁司機接受流調（流行病學調查），文錦渡口岸接駁場無法使用的情況下也無內地接駁司機，呼籲請各牌頭公司的司機盡量直接到作業點，或可到龍崗接駁點進行接駁。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，據了解有數百名內地接駁司機受到影響，但若如公告所指，當局開放中港司機可直接到作業點裝貨，相信可以令跨境物流更加順暢，中港司機可「一條龍」完成運輸，而現時「三點一線閉環」式的運輸亦可降低感染風險。

談及香港的鮮活食物供應，陳表示內地的接駁司機不止數百名，可以靈活進行調動，因此相信影響不會太大，但他評估，早前有中港司機確診後文錦渡的運力只剩下3成，之後逐漸提高至往常的6成，現時接駁司機確診，或許關口的運力會維持在6成左右，未來的形勢則需視乎往後一星期的疫情發展。