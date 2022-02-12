市民居家抗疫　本地客運量跌4成　陳帆稱防疫基金將有支援

第5波疫情拖累各行各業，經濟受挫。運輸及房屋局局長陳帆今日（12日）發表網誌，表示過去數天本地市場菜價一度飆升，至這兩天才逐漸回落，正好說明本地物資供應在過去兩年未有受太大影響。而內地由上周開始，已加強對跨境貨車司機的全閉環作業管理及檢測要求。陳又稱，疫情爆發以來，跨境運輸業受前所未有的打擊，而本地客運業界亦因第5波疫情致整體客運量持續下降，最近更下降約4成。陳表示，將會透過即將公布的防疫抗疫基金6.0支援受影響人士。

陳帆表示，內地當局由上周起，加強對跨境貨車司機的全閉環作業管理及檢測要求，除需要提供24小時內的無確診檢測證明外，跨境貨車司機更須在入境口岸進行核酸採樣，以及在住宿期間每日進行一次檢測。

他又指，為減少人流以有效遏止病毒傳播，往來香港與內地、澳門的跨境客運業，包括跨境巴士、跨境出租汽車和跨境渡輪，均受重挫。因跨境巴士服務在過去2年只能提供有限度服務，而跨境出租汽車和跨境渡輪服務更要全面停頓，甚至連為跨境渡輪提供服務的船廠業務同樣受影響。

而本應正逐漸回復的本地客運業界又再度受壓。其整體載客量在第5波疫情以來持續下降，最近更已下降了約4成，收入大幅下跌。陳指出，本港共有5間專營巴士公司、11間專營和持牌渡輪營辦商、約1.8萬輛的士、4,300部小巴，以及電車。另外，本地約5,500輛非專營巴士、約2,100學校私家小巴、約700輛出租汽車及約90艘街渡等，當中不少為自僱司機或駕駛員，在停課、旅客數目劇減下受巨大壓力。

陳帆續指，第5波疫情傳播力驚人，本港今次更圍封多條屋邨、以及多區需要強制檢測。他稱，抗疫雖是首要任務，但謹記各行各業受影響，會透過即將公布詳情的防疫抗疫基金6.0支援各受影響人士。