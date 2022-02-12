葵涌邨2歲女童確診被拒入院　家有老少恐攬炒感染

第5波疫情愈爆愈烈，導致醫療系統難以負荷，惟人命關天，有市民向東網求助，指其約2歲的女兒於昨日(11日)出現病徵，當晚去仁濟醫院急症室求醫，惟醫生於開藥後着他們回家，隨後收到女兒初步確診的短訊，現時反覆發燒，最高曾燒至攝氏40.5度。心急救助的媽媽多次致電政府部門卻無人接聽，對此感到求助無門。東網正就事件向衞生署查詢。

李女士一家5口居於葵涌邨，家中有老人家及2名小朋友，擔心因而造成傳染，希望安排入院隔離，但醫院拒絕安排入院，女兒現時反覆發燒，惟今早(12日)多次致電衞生署都無人聽。她直言女兒年紀尚小，不會表達，感到不適只可哭泣，自己又擔心只可整夜無眠守候。她續指，昨日得知有懷疑確診的4歲兒童過身後，而小孩以及長者屬高危人士，故感到非常擔心。

她又批評，確診卻未有安排入院或是隔離，即使多次致電熱線卻無人接聽，只有一個確診短訊，直斥：「只叫我們留在家中，我們要不要吃飯？整個措施完全唔掂，等到懷疑人生！」