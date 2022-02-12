通關無期　百億元內地業務泡湯　保險業促政府救亡

疫情嚴峻，加上政府早前公布的收緊多項社交距離措施，令百業叫苦。有保險業團體今日(12日)召開記者會指，由於通關遙遙無期，業界每年至少損失近百億港元內地生意業務，經濟不景亦拖累本地市場，但政府卻無視業界苦況，多次防疫基金均未有函蓋靠傭金維生的業界從業員，令近12.6萬名保險代理生活朝不保夕。

香港保險專業人員總會會長張偉良表示，過往有不少內地訪客到香港投保，主要是購買人壽保險，但是由於疫情關係各個口岸在2020年1月30日開始已經全面封關，故於過去兩年時間，內地訪客的業務下跌9成以上，生意金額每年至少損失近百億港元。至於本地業務，他亦指由於多個行業經濟停擺，亦拖累了個人及企業保險業務，以社交距離措施的收緊，亦使業界難以向顧客進行面對面銷售，生意進一步惡化，令現時有126,058名香港持牌保險代理生計大受影響。

保專主席麥順邦表示現在業界正處於水深火熱當中，故強烈建議政府在第6輪防疫基金中必須包括保險中介人，並考慮按年資計算讓中介人獲得一筆過補貼，金額由1萬至3萬港元不等。至於保險代理公司及經紀公司則可按人數給予補貼，由10萬元至50萬港元，並按需要發放免息貸款，上限為100萬港元。