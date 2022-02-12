網上鼓吹新冠確診者「四處播毒」　電器維修員被捕

本港新冠疫情嚴峻，有人卻幸災樂禍，甚至在網上煽動他人播毒！警方近日留意到有人於網上討論區發布信息，鼓吹確診市民四處傳播病菌及煽動他人違反《預防及控制疾病規例》。警方經深入調查後，昨日(11日)在中環以「煽惑他人犯罪」罪拘捕一名男子，他已被扣留調查。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組戴子斌總督察表示，在疫情威脅下，政府一直呼籲市民要保障自己及他人健康，奈何近日發現有人在社交平台提倡反對抗疫措施，鼓吹確診人士四處傳播病毒。根據《預防及控制疾病規例》第599A章第32條，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人士，不得藉他身處的任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社和酒店，或通過他在該處的行徑，使其他人蒙受感染的危險。

為確保公眾安全，警方展開深入調查及情報分析，昨日在中環拘捕報稱任職電器維修員的姓鍾(32歲)男子，他除涉嫌在今年1月及2月在網上以「全港藍店一日遊」、「四圍去播毒」等字句煽惑新冠肺炎確診者外，去年5月亦曾於同一討論平台鼓吹他人對法官使用暴力甚至殺害法官，涉及「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪。行動中，警方檢獲一部電話，暫時未發現被捕人士有任何精神異常，正循其犯案動機等多方面展開追查，不排除有更多人被捕。