屹立上環廿載　鳳城酒家總店疫下不敵　本月20日結業

第5波疫情嚴峻，繼續拖冧各行各業，尤其是飲食業，生意重創下結業潮隨即湧現。繼早前旺角倫敦大酒樓、連鎖酒樓明星海解酒家相繼宣布暫停營業，昨日(11日)，開業逾20年的上環鳳城酒家總店，亦宣布將於本月20日結業，是疫情以來該集團第4間結業的店舖，現時僅餘下銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店。

鳳城酒家飲食集團昨午在社交平台撰文指，旗下的上環鳳城酒家總店無奈將於本月20日後光榮結業，承蒙食客過去20年的支持，惟貼文未有交代結業原因，並有熟客留言表示不捨。

經翻查資料後，該集團旗下經營，位於黃埔的鳳城酒家分店已於去年4月15日結業，是當時半年內第3間結業的分店。該集團現時僅餘下銅鑼灣、九龍灣和荃灣3間分店，有顧客憂慮，故留言詢問有關餘下3間分店的消息，稱「希望集團能來日再戰。」

煌府婚宴專門店位於元朗的分店亦宣布下周一(14日)起暫停營業，職員接受查詢時稱，元朗分店停業只屬個別事件，而屯門分店仍營業。

海港飲食集團表示，6間分店已於本月8日起暫停營業。富臨集團亦宣布因應疫情而調整各分店營業時間，包括富臨皇宮、富臨酒家、富臨漁港、皇室1號、富城薈，直至另行通知；分店茶市時間將由早上7時半起開始，至下午3時完結。