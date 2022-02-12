2歲童65歲嫗染疫一周未送院　受困酒店藥物尿片耗盡

港府抗疫失敗，確診人數不斷上升，檢疫及隔離設備幾近飽和。東網今日(12日)接獲市民求助，指其2歲兒子及65歲有長期病患的岳母上周六(5日)染疫，至今仍未獲送院，甚至曾有病徵的岳母已「等到好返」。此外，房內的藥物、尿片等日常用品幾近耗盡，但困在檢疫酒店內，入院無門、回家不得，只能無了期地等待，恐衍生另一場人道危機。東網正向衞生署查詢回應。

王先生表示，他與太太在上周三(2日)不幸確診，入住亞博館社區治療設施，其2歲兒子及有長期病患的岳母、5歲女兒及家傭，上周四(3日)分別送往西營盤一個檢疫酒店的2個房間；兒子及岳母在上周六(5日)證實染疫，兒子一直沒有出現徵狀，岳母及家傭則已接種疫苗。

王先生指，岳母昨晚(11日)接獲衞生署職員來電，指將會安排她入院，岳母其後表示仍有同房的外孫確診，遂詢問男童的去向，職員卻回應﹕「咁算」，其後便掛斷，至今仍未有最新安排。他指，岳母有甲狀腺及胃痛等病患，需長期服食藥物，但藥物、尿片等日常用品幾近耗盡，酒店甚至指由於房內有確診者，不會處理有關垃圾。

親人染疫被困檢疫酒店，求助無門，王先生顯得十分着急，質疑當局未能掌控疫情。他指，家傭及女兒數天前出現病徵，但自行檢測後顯示為無染疫，一直未獲再進行檢測，是否確診亦無從得知，「工人姐姐每日攬住我個女喊，情緒幾乎失控」。王先生希望當局可盡快安排家人入院。