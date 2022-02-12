瑪麗九旬翁及屯院七旬翁中招後不治　3長者危殆　16人病情嚴重

再有新冠患者離世，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日(12日)公布，瑪麗醫院98歲男患者於本周三(9日)送院，其後確診，今早7點59分離世，沒有打針，有長期病患。屯門醫院75歲男病人亦於周三初步確診，情況持續惡化，昨日(11日)下午1點51分離世，有長期病患，在本月4日因自身疾病入住院。

博愛醫院4歲男童周三開始發燒，沒有長期病患，昨日凌晨因嘔吐後情況惡化，無任何呼吸心跳，經救傷車送院搶救不果，今早4時16分死亡。醫護人員其後在男童採樣後初步發現病毒，轉交死因庭。連同上述病人及4歲男童，至今共有221名確診病人離世。

李立業又指，現時危殆病人有3人，84歲男病人(個案編號：14814)在將軍澳醫院留醫；97歲男病人(個案編號：18489)在仁濟醫院治療；80歲男病人(個案編號：19224)則在明愛醫院，僅仁濟男病人有打針。另外有16人嚴重，於各公院留醫。今日有50名醫院管理局員工確診，20多名職員列為密切接觸者，9名病人於篩查驗出病毒，有60名同病房病人列為密切接觸者。

最近確診數字急速上升，李表示醫院管理局已用盡人力物力，除了從社區送入隔離設施，也有很多轉院安排，從醫院送到隔離設施，所以壓力龐大。當局有進行合適的感染控制訓練，也有提供合適的個人防護裝備。