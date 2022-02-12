醫管局更新準則　新冠患者病毒量低兼驗出抗體即可出院

醫管局今日(12)開始更新新冠患者的出院準則，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，當病人有兩個相隔24小時的核酸檢測試樣本病毒量低(CT值30以上)，或檢測到抗體水平(IGG)持續增加，最少一次抗原測試無驗出病毒及最少一次核酸檢測試樣本無驗出病毒、病毒量低，或抗體測試由找不到抗體轉為發現到抗體，再有最少一次核酸檢測試樣本無驗出病毒。港大與醫管局早前進行的研究發現，病毒量低(CT值達30以上)，病毒基本上不能傳播，加上驗到抗體，傳播風險非常低。

李強調，是次是根據科學數據更新出院準則，而衞生署聯合科學委員會及醫管局感染控制專家亦同意，早前患者平均住院17日，相信更改出院條件後，會進一步縮短。他呼籲市民如果快速抗原測試驗出病毒，可找親友或物流公司代為交樽覆檢，衞生署會優先處理兒童或長者個案。

過去一日有145人出院，共有14,183人，留醫患者達1,939人，現時亞博暫時有650名病人，一二線病床使用率超過85%。