會計界立法會黃俊碩快速測試顯示初步確診　成首名初確議員

疫情肆虐，最新會計界議員黃俊碩「中招」，成為首位初步確診新冠肺炎的立法會議員。黃回覆查詢時就指，自己今早(12日)起床後身體略有不適，感到頭痛，隨即進行快速測試顯示初步確診，但再做第二次又顯示沒有確診，之後再進行第3次快速測試，再發現初步確診。不過，為保安全，已第一時間通知衞生防護中心以及黨友，自己亦會再接受核酸檢測，明天會按指引把樣本送往政府普通科門診診所做化驗。

至於家人方面，他則指並無不適，但會盡量減少接觸，防止感染。他又指，過去幾日主要曾返公司、立法會及留在家中。

至於所屬政黨18名議員昨日在立法會召開記者會，黃當時亦有在場。政黨指，黃已按醫生建議在家居自我隔離，明天會按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗，待有核酸檢測結果，再向外界通報。該黨主席表示，該黨所有議員在未來3日會持續進行快速測試，期間會盡量留家工作、避免外出，以策安全。

立法會在第5波疫情爆發後，屢次發生爆疫疑雲。上月初，新一屆立法會剛上任，就有20名議員參加洪為民生日派對爆疫，當中4人更須送往竹篙灣檢疫；至上月尾，有立法會外判職員染疫，主席梁君彥隨即宣布立法會大樓今個月16日起實施疫苗通行證，進入大樓人士，必須接種了第一針新冠疫苗。而近期的立法會會議則已全部改為遙距開會。