東網接讀者求助　8個月孕婦染疫兩日2歲童燒至40°C　母子未送院

醫療系統飽和，大批染疫市民未獲送院，東網亦不斷接獲市民求助，老幼孕婦染疫未獲送院。懷孕8個月的38歲吳太在周四(10日)初步確診新冠肺炎，至今仍未獲安排送院，目前其2歲半兒子亦初步確診，一度發燒至攝氏40度。同住家人對情況十分憂慮，全天候觀察他們的情況，希望當局可盡快作出跟進。

吳先生向東網表示，其太太在伊利沙伯醫院擔任文職工作，周四晚上7時收到醫院通知初步確診，被要求先回家等候安排送院，持續發燒，徘徊攝氏38至39度。他指，2歲半兒子昨晚(11日)亦發燒高達攝氏40度，岳母其後帶他到急症室求醫，診症後獲發退燒藥；今早上收到電話通知兒子染疫。

吳先生指，雖然自己尚未出現病徵，但同住的岳父岳母已有各樣徵狀，他們進行檢測中心進行檢測，仍未收到結果，對情況感到無奈，尤其昨日有1名4歲男童疑染疫死亡後，他及家人十分憂慮兒子，一直觀察他的情況。

岳母金女士表示，女兒感到十分幸苦，衞生署僅指跟進就沒有下文，「看住他們發燒咳嗽這麼難受，但我束手無策，有誰可以幫幫我？」。她指，女兒已懷孕8個月，下個月就可分娩，憂慮女兒染疫卻不獲在醫院治理，會令胎兒及孕婦有危檢。