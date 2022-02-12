逾60澳門學生遭趕出大學宿舍　當地酒店供不應求致「有家歸不得」

本港第5波新冠肺炎疫情全面爆發，近日不少本地大學本學期的全部課堂已改為網上進行，同時更勸喻宿生需遷離宿舍。有不少在港留學的澳門學生表示，澳門醫學觀察酒店供不應求，變成「有家歸不得」，現需暫租住酒店，惟費用高昂，難以負擔，望澳門當局可以盡快安排更多的醫學觀察酒店，以協助現身處於外地的澳門居民回澳。

一名在港就讀的澳門學生反映，在港澳生在通訊軟件組織了一個約有100人的交流群組，其中有60人表示希望盡快返回澳門，惟據他了解，現時澳門多間醫學觀察酒店爆滿，最快預約期更要到4月1日。他續表示，受疫情影響，香港大部分大學都改用網課形式進行，加上陸續有學校宿舍出現確診病例，校方已敦促學生離開宿舍，致大部分在港澳門學生只能暫且租住酒店，惟費用高昂，形容貧困學生難以負擔。

另一名在港就讀的澳門學生也反映，由於香港疫情嚴重，他考慮回澳門前先到珠海或深圳隔離，惟內地隔離酒店採用網上預訂，他發現每日早上登錄系統後，房間很快被搶完，然後爆滿。他因不能回澳門而感到着急和焦慮，故已致電澳門多個政府部門求助，但始終無法解決預訂不到醫學觀察酒店酒店的問題。

他還提到，香港現時確診數字正幾何級數上升，故免費或自費病毒檢測都大排長龍，惟當中並沒有實施任何分流措施，他擔心在排隊等候時感染病毒，加上其在澳門的家人亦非常憂慮他的健康，希望澳門當局可以盡快安排更多的醫學觀察酒店，以協助現身處於外地的澳門居民回澳。