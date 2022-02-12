港府提5要求　派專家支援、助建隔離營及保障物資等　獲中央同意

港府代表團早前與中央及廣東省政府及專家，就本港當前疫情形勢交流意見，政務司司長李家超今日(12日)表示，港府維持動態清零的抗疫原則，向內地提出5方面要求，包括派遣專家協助本港進行病理排查；協助香港提測能力；協助增加檢疫及隔離設施；提供快速抗原測試包；提供病床所需的傢俱。中央政府接納香港的建議，廣東省及深圳市政府會採取措拖，充分保障本港鮮活食物、蔬菜及生活必須品的供應。

港府將成立專責班子，下設5個小組，分別是流行病學組、檢測資源組、檢疫設施組、醫療物資組及其他物資組。運房局局長會跟進物資供應及穩定事宜，政制及內地事務局局長會與內地聯繫，成立專班及與內地協調，以及提升檢測能力的運作與相關事宜，保安局局長則跟進人員及物資的通關安排。李家超表示已向特首口頭匯報，而自己會統籌相關工作。

李家超表示現時沒有封城計劃。針對實驗室方面，內地與香港就提升香港整體檢疫能力認真討論，同意成立專家組，研究有效措施運用優勢應對疫情。

對於確診者未能即時送院，李表示知悉，稱Omicron傳播速度快，設施出現樽頸情況，醫療系統有承受壓力，所以需要處理相關問題，避免問題再出現。他強調動態清零是保障市民生命最有效方法，會確保有效執行相關措施。

食衞局局長陳肇始指Omicron來勢洶洶，本港現時很快做追蹤但只有初步分析，知道內地有流行病學專家，對公共衞生、疫情管控有研究，希望深入交流意見，認為該批專家可以對現有數據及整體個案進一步分析。