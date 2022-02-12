政Whats噏：政府措施欠指標　麥美娟轟抗疫兩年仍原地踏步

疫情爆發逾兩年，但要重回正常嘅生活狀況，港人似乎仍遙不可及。議員麥美娟(Alice)日前喺社交平台做直播，話巿民儘管配合政府嘅抗疫措施，就算政策擾民都予以忍耐，然而政府冇向大眾交代抗疫指標，亦未有於一波又一波嘅疫情當中吸取經驗，搞到今日嘅狀況仲衰過疫情初襲之時，巿民真係唔嬲就假喇。

Alice話相信好多巿民都同佢一樣，感覺到今年農曆新年所做嘅嘢，同兩年前嘅農曆新年分別不大，只係兩年前疫情初起，大家都四處排隊撲口罩，依家就改為排隊做檢測。佢話兩年前疫情突如其來，大家都被殺個措手不及就話情有可原啫，但兩年下來疫情都去到第5波啦，防疫控疫措施竟然仲衰過以前，佢話真心佩服巿民嘅忍耐囉。

雖然巿民已經好配合，願意排隊幾個鐘去做檢測，但Alice話是否大家都遵守政府提出嘅措施，疫情就會消退？Alice話有髮型屋老闆娘同佢講，話理解政府提出嘅停業要求，但亦都好想知道何時可以復業囉。佢話疫情一開始，政府就欠缺抗疫指標同路線圖，譬如疫苗接種率要去到邊一個程度，就會放寬邊一啲社交限制？佢話收緊防疫措施對生活所帶來嘅種種不便，即使巿民默默承受，但政府至少要話畀巿民知，到底要忍耐到幾時？

對於多區嘅檢測站近日都大排長龍嘅現象，Alice認為原因係人手不足。跟住佢就建議向美容師提供培訓，以紓緩採樣員人手不足。佢認為美容師嘅工作須溫柔仔細、乾淨企理，只要向佢哋提供相關訓練，相信短時間內即可掌握採樣員工作，巿民做檢嘅排隊時間就可以縮減。除採樣員外，佢話輸入資料嘅人手亦都好短缺，依家唔少打工仔因工作地方被列入表列處所而手停口停，點解政府唔考慮下呢？

Alice又提到，公眾人物需以身作則，鼓勵巿民做好防疫措施，尤其是Omicron嘅傳播力咁厲害，就算平時唔戴口罩，依家都要戴啦。然後佢又似乎另有所指，話自己一日到黑都鬧人架啦，又唔覺得自己戴咗口罩，人家就唔知佢鬧緊人囉！所以就算戴咗口罩，其他人都感受到佢嘅情緒。