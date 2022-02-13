11公營房屋項目延誤落成涉2萬伙　房署稱受天氣及地質影響

公營房屋落成期延誤，公屋輪候時間年年上升。早前有立法會文件顯示，房屋委員會11個公營房屋單位延誤，涉及逾2萬個單位，房屋署進一步解釋，指有地盤出現地面沉降問題，需要停工處理；另有項目是由於受惡劣天氣影響、處理不能預計的地質問題，故地基工程有所延誤，預料將會延後1至2個季度落成。房署又稱，11個延期項目之中，已有2個項目在2021年上半年落成，至於其餘9個項目均在建造階段。

房署表示，延期落成的公營房屋項目中，白田第11期及頌雅路東的項目已於2021年上半年落成。餘下項目仍在建造階段，當中西北九龍填海區1號地盤(東)涉及2600個單位，早前在進行地基工程期間發現地面出現沉降，需較長時間處理港鐵停工令後才能復工，故此項目預計需較長建築時間，完工期由2024/25年度延後至2025/26年度。

另外8個項目涉及約1.57萬個單位，當中包括屯門第54區3號及4號地盤(東)、粉嶺第36區第4期、東涌第99區、啟德2B2地盤、高山道、安達臣道石礦場地盤RS-1號地盤、恒泰路第2期，以及朗邊第1期，項目預計落成時間延期約1至2季。這些項目的延期主要是由於惡劣天氣及要處理不能預計的地質問題，導致地基工程有所延期。

房署解釋，發放落成量的資訊是以財政年度為基礎，即每年4月至翌年3月，當有項目遇到小量延期，尤其是接近財政年度尾為目標完工期的項目，其落成日期便會落入下個財政年度。承建商進度、勞工供應情況、外圍因素，例如疫情影響，以及新建築要求等均會影響預計完工期，故每年建屋量會因應情況而有所調整。

房委會表示會持續監察各項目進度，並作相應緩解措施，包括督促承建商增加人手、加快進度、加強巡視地盤、舉行地盤會議、進行地盤監督和實地檢查等，以解決地盤施工上遭遇的困難，令項目盡快如期竣工。