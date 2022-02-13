曾身處15個指明地方須強檢 包括東涌逸東邨3廈
2022年02月13日 03:13
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東涌逸東邨3廈住客須強檢。
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。
因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
須強檢地點如下 :
1. 大圍新翠邨新俊樓
2. 屯門富泰邨秀泰樓
3. 東涌逸東邨康逸樓
4. 東涌逸東邨福逸樓
5. 上水天平邨天賀樓
6. 東涌逸東邨迎逸樓
7. 大圍雲疊花園6座
8. 馬鞍山恆安邨恆江樓
9. 屯門寶田邨4座
10. 沙田禾輋邨富和樓
11.大圍金獅花園1期金麗閣
12.大圍顯徑邨顯祐樓
13. 深井海韻花園2座
14. 大圍顯徑邨顯沛樓
15. 深水埗元州邨元盛樓
詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease/