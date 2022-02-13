曾身處15個指明地方須強檢　包括東涌逸東邨3廈

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

須強檢地點如下 :

1. 大圍新翠邨新俊樓

2. 屯門富泰邨秀泰樓

3. 東涌逸東邨康逸樓

4. 東涌逸東邨福逸樓

5. 上水天平邨天賀樓

6. 東涌逸東邨迎逸樓

7. 大圍雲疊花園6座

8. 馬鞍山恆安邨恆江樓

9. 屯門寶田邨4座

10. 沙田禾輋邨富和樓

11.大圍金獅花園1期金麗閣

12.大圍顯徑邨顯祐樓

13. 深井海韻花園2座

14. 大圍顯徑邨顯沛樓

15. 深水埗元州邨元盛樓

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：