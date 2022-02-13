東方日報A1：港府無力收科　中央派員撲火

香港疫情再度惡化，昨單日錄得1,514宗破紀錄新高的確診個案，再添3人死亡，當中包括料屬本港最年幼新冠死者的一名4歲小童，疫情繼續肆虐老人院，至今42間現疫蹤，公立醫院超負荷下愈來愈多港人被拒醫院門外。而政務司司長李家超上周五（11日）率團前赴深圳，並於昨日出席第二次內地與香港疫情專題交流會，指港府向內地提出5大請求項目，包括派內地專家協助做病理排查、協助增加檢測能力、提供快速抗原測試套裝等，而中央原則上接納提出的整體方向，並會充分保障香港的鮮活食物及生活必需品的供應。兩地亦同意共同成立專責班子，包括流行病學組及醫療物資組等，待成立後會公布方案。至於內地會否派人來港協助抗疫，至今未有定案。另當局又強調現階段沒有封城計劃，動態清零仍是保障市民生命及醫療設施運作的最有效方法。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，昨日再添3人死亡，目前3人危殆，12人嚴重。衞生防護中心總監徐樂堅指出，本港疫情已出現幾何級數上升，確診個案料會持續高企，希望市民配合，減少外出，現時已有接近3,500人正在或完成家居檢疫，涉及1,415個單位，而檢疫中心也有2,300人。徐強調，若目前的防疫措施無法遏止個案的話，不排除有更嚴厲的措施出台。

同一時間，政府北上求援，李家超昨公布與中央及廣東省政府及專家的會面成果，他形容會議氣氛積極、開放及具建設性。而港府向內地提出5方面要求，包括派遣專家協助本港進行病理排查及分析工作、提升檢測能力、協助建設檢疫及隔離設施；提供快速抗原測試套裝；及提供抗疫物資如病床、家具及口罩等供應，而中央政府稱會全面積極考慮港府提出的請求，原則上接納請求的整體方向，廣東省及深圳市政府亦會採取措施，充分保障本港鮮活食物、蔬菜及生活必需品的供應。

另外，雙方亦同意共同成立專責班子，針對性盡快解決問題，當中5個小組分別是流行病學組、檢測資源組、檢疫設施組、醫療物資組及其他物資組。而運輸及房屋局局長會跟進物資供應及穩定事宜、政制及內地事務局局長會與內地聯繫，成立專責班子及與內地協調，以及提升檢測能力的運作與相關事宜、至於保安局局長則跟進人員及物資的通關安排。

李又指，內地會以不同方法協助特區面對抗疫問題，派人員是其中一個方案，但不同方案，涉及內地調派的人員亦會有所不同，專班會積極研究後盡快公布。

至於近日社會傳出封城傳聞，政府至今未有澄清。李家超回應指本港現時沒有封城計劃，因世界衞生組織已清楚指出封城是最後手段，加上政府有信心現時採取的防疫措施，嚴謹及要求高，效果會不斷出現。他強調本港仍以動態清零為目標，又指香港與內地的防疫策略一致，就是盡快發現個案，精準控制需要管控的人及區域，以及盡快提供醫療，強調動態清零是保障市民生命最有效方法。

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