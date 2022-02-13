香港有完結疫情優勢　薛達倡公私營合作分擔非緊急服務

新冠肺炎疫情從2019年12月開始爆發，至今已經踏入第3年。綜觀全球各地，不少國家已解除大部分防疫措施，把新冠病毒視為風土病，但本港堅守「動態清零」，通關無期之餘，也百業蕭條，坐困疫城的港人，到底何去何從？香港大學微生學系臨床助理教授薛達接受東網專訪稱，就算本港疫情前所未有地嚴峻，他仍感樂觀，因為香港擁有很多完結疫情的優勢，包括供應穩定的疫苗、有效的藥物，以及重症率較弱的Omicron病毒，但他眼中的「完結」，並非「清零」。

薛達指出，很多國家的疫情已逐步完結，例如丹麥、挪威等國已全面解除社交距離措施，他們接種率夠高，也出現過大型爆發，所以重症率較低，完全屬醫療系統可控範圍，就算感染病毒，只要無大礙，一切生活就可以如常。不過，由於2劑疫苗只可減低重症風險，不能預防感染，所以一些國家接種率高，仍出現爆發：「經驗告訴我們，永久的群體免疫根本不存在。」至於香港，接種率遠遠落後，也日增逾千個案，重症數字不斷上升，但他認為香港有危亦有機。

他舉例說，新加坡去年中開始與病毒共存，但時機不太好，因為當時重症率高的Delta變種病毒肆虐，也尚未推出加強劑，亦未有新一代藥物。反觀香港，有疫苗、新一代藥物，而最流行的變種病毒是毒性較低的Omicron，而非Delta，「我們能力比2020年高好多，一定有辦法可以行落去。」不過，他眼中本港疫情完結的方式，未必是清零，而是打破個案數字和重症率的關聯。換言之，他認為只要接種率夠高，重症率夠低，不對醫療系統構成負擔，情況就可以接受。他設想：「到時大家身邊可能都有人唔舒服、有幾聲咳，但休息幾日就無事，唔需要社區隔離。」

展望未來，政府應如何裝備？薛達指除積極鼓勵市民接種第三劑疫苗，減低感染及重症機會，也應加強保護醫療系統，包括設立有效的分流系統，把資源集中在有醫療需要的重症。隨着公營醫療系統飽和，很多非緊急服務被迫延遲，「好多病人等換關節手術、白內障手術等了好多年，可否讓他們到私家醫院？如有負壓設施，又能否接收部分重症病人？」

他坦言：「疫苗通行證」有其必要性，「明白大家可能好嬲，但無辦法」，因為一個無打針的人於高危場所不慎感染，就有機會導致重症，對醫療系統造成壓力。但他同意，如要求打針才可乘搭交通工具，難免影響太多人生計。隨着外國逐漸把新冠視為風土病，他相信「疫苗護照」會逐步解除，換言之，不打針，也可以去旅行。他也預料，只要打齊三針，如非長者高危人士，理應毋須每年補打加強劑，除非未來出現針對年輕、健康人士的新變種病毒。