天眼直擊：惡煞闖葵涌廣場蛋糕店施襲　警拘1漢共4傷

昨晚(12日)10時許，一批黑衣漢闖至葵涌葵富路7至11號葵涌廣場一間製作蛋糕店舖，其時店內2名男職員正在打掃；其中4名黑衣漢不由分說，取出膠棍向該2名職員猛扑，職員連忙用手掩頭保護，惟對方人多勢眾，一邊用膠棍施襲，又施以拳打腳踢，未幾另一名黑衣漢加入戰團，涉事店舖閉路電視拍下事發過程，及後有網民將片段上載社交網站。

根據長約50秒片段所見，初時2名職員遭對方打至倒地，無力招架，其後職員反抗，與部分施襲者糾纏扭打，並雙雙倒地，並由店內打至門外；其中一名職員一隻鞋亦甩脫在店內，部分雜物散落一地，場面混亂，現場亦傳出爆粗喝罵聲及呼叫聲，亦有附近店舖擔心被殃及，慌忙拉閘暫避。期間一名男子試圖阻止亦遭人打傷，涉事大漢逞兇後逃去，片段亦結束。

警員其後聞訊趕至，於上址截獲一名姓姜(37歲)男子，他腳部受傷，其餘涉案兇徒已逃去無蹤。經初步調查，姜涉嫌傷人被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。案中2名姓戴(30歲)及姓何(24歲)職員，分別頭、手及背傷，而勸交姓孫(38歲)男子亦手部受傷，連同被捕的姜送往瑪嘉烈醫院治理。