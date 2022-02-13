院舍院友及員工檢測證無確診　檢疫日數可縮減至7天

近日本港疫情惡化，每日可錄逾千宗確診個案，更有多位老人家或因染疫死亡或處於危殆，醫療系統承受極大壓力，令人擔心安老院及殘疾人士院舍院友情況。勞工及福利局局長羅致光今早（13日）在其網誌宣布，在亞博接受檢疫的院友，如第7天的檢測結果仍屬陰性，其檢疫日數會由14天減至7天。同期受檢疫的院舍員工，如第7天的檢測結果仍屬陰性，檢疫日數亦會減至7天，以方便他們回院舍照顧院友。

院友回到院舍後，會在第8及第12天接受快速抗原檢測；當只有員工確診，不屬緊密接觸的院友毋須檢疫，同時，在防疫條件合適下，院友可在原院舍作隔離式檢疫。另外，他提到，將尋求短期內將亞博的檢疫床位再增加至1,028個。

羅致光回顧指，第3波疫情導致共有136名院友染疫，當中30人不幸過身，確診死亡率高達22.1%； 第4波疫情時間較長，共有91名院友受到感染，11人過身，確診死亡率下調至12.1%；第5波來勢洶洶，浪高已見10倍，他希望不會更高、更長。

他表示，由過去一星期開始，社署為所有員工提供快速抗原檢測套，每3天檢測1次。在獲得充足快速抗原檢測套供應後，該署將要求院舍員工每天開工前都進行快速抗原檢測。

另外，當局建議透過新一輪防疫抗疫基金，為院舍員工提供每月2,000港元特別津貼，為期5個月。