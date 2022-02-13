再有跨境貨車司機確診　菜價續升一半　市民再捱貴菜

蔬菜價格不穩定，市民被迫捱貴菜！深圳市人民政府口岸辦公室昨日（12日）表示，再多8名跨境貨車司機確診，或再令蔬菜價格受影響。東網記者今日（13日）到觀塘瑞和街街市視察，發現大部分蔬菜價格均有上升，甚至比昨日貴近一半，但現場仍有大量市民蜂擁至蔬菜店舖買菜。有市民表示，今日購買的西生菜比昨日貴一半，但對此感到無奈，因「都無理由唔食菜架」；亦有市民執拾部分被菜販丟棄的蔬菜，因認為很浪費，加上菜價昂貴，期望可有所節省。

東網記者今早約10時半到觀塘瑞和街街市巡視，發現菜價升約50%，娃娃菜每斤要價20港元；西生菜、荷蘭豆、菜心每斤30港元；豆胚每半斤40港元、每斤70港元。而街市最旺店舖更要數是菜檔，大批街坊更蜂擁而至，搶購蔬菜。

街坊劉小姐表示，今日購買了1斤西生菜，索價30港元，比起昨天購買時只需15港元貴了一半價錢，惟仍需要購買，因「菜始終都要食冇理由唔食架」，只好將平時食菜量減半，原先一頓飯已吃完的菜量會分兩餐吃。

東網記者亦見有街坊執拾剛被菜販丟棄至膠箱內的蔬菜，上前詢問後，李小姐表示今天要到老人中心做義工，認為現時菜價太貴，原先要購買2斤生菜，需50港元，用以煮素食，現時除買菜外亦有撿起菜販丟棄的蔬菜，認為可幫老人中心「慳返啲錢無壞」。