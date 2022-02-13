禁聚令等影響工程開標　市建局設視像直播

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，威脅市民健康，市區工程亦受到影響。市區重建局今(13日)在網誌表示，約100宗涉及不同樓宇復修資助計劃已完成聘請工程顧問或承建商招標程序的個案，因疫情而未能安排開標，該局團隊研究利用線上視像直播開標程序，取代業主代表親身到市建局場地現場見證。

市建局行政總監韋志成指，「樓宇排水系統維修資助計劃」的審批工作，以及籌備標書的工作流程已經加快和壓縮，然而，自今年1月社區爆發第五波疫情，大約100宗涉及不同樓宇復修資助計劃並已完成聘請工程顧問或承建商招標程序的個案，在禁聚令和社交距離措施影響下，未能安排開標。

韋指，已要求團隊研究應變方案，考慮到樓宇復修資助計劃下的維修工程，須在業主、市建局代表或核准會計師共同見證下開標的要求，團隊研究利用線上視像直播開標程序，取代業主代表需要親身到市建局場地現場見證的安排，將需要親身出席開標的人數減到最低。

就日前有報道指有深水埗的大廈去年6月申請「樓宇排水系統維修資助計劃」，擬申請資助以檢查、提修渠道，惟至今「無曬聲氣」。韋在網誌解釋指，自推出有關資助計劃，截至本月底，已協助超過150幢合資格樓宇展開公用排水系統勘測。

就報道中提及的個案，該法團在去年舉行業主大會，通過整幢樓宇參加計劃的議決，但到8月中提交申請時，仍未整理好相關的會議紀錄提交。期間，市建局委派個案主任提醒法團，同時作出2項靈活安排，包括在10月批出「有條件批准」通知書，讓有關法團可先行展開工程的籌備工作；以及安排法團簽署勘察樓宇同意書，以便顧問提早到樓宇展開勘察。

法團最終在11月底交齊文件及簽署勘察樓宇同意書，市建局隨即發出《原則上批准通知書》，並安排獨立顧問作樓宇勘察。顧問在1個月內完成勘察工作及提交報告初稿予市建局，經市建局審批後的最後報告亦在上月初備妥，相關工作沒有因為疫情而拖延。

他又提醒，參與有關資助計劃的大廈業主，須理解大約需要最少9個月的時間，才能完成一系列籌備工作，展開維修工程。