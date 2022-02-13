疫情重創美容健身界　疫後或有法律規範銷售

林國定指，美容院及健身中心疫情下清盤，相信涉及的款項難以追討。

受第5波疫情影響，美容健身業被政府「一刀切」勒令停業，業界不但「手停口停」，即使疫情結束亦可能要面對新的法律規範。消費者委員會主席林定國今早(13日)出席電台節目表示，部分美容院及健身中心在疫情下關閉，進入清盤程序，相信涉及的款項難以追討。他希望新一屆立法會重新討論「強制冷靜期」，以保障消費者權益。

林國定指出，有關規管美容健身銷售的立法工作，由於之前的社會事件及疫情關係，令立法過程擱置，希望社會環境及疫情穩定後，能繼續立法程序。他表示，只要客觀環境容許，消委會會積極鼓勵相關當局，並嘗試重啟立法工作。

至於監管海外物業銷售方面，他提到消委會早前已經發布研究報告，認為首階段重點是規管本港銷售海外物業的物業代理，因為他們代表海外發展商向香港居民推銷海外物業，所以規管有關代理，從實際和有效性或操作上都較為理想，但如果在處理和監管代理都未能完全解決問題，亦不應排除規管海外發展商。