調查顯示近5成半青少年有性行為　3成半發生在16歲前

有機構對「Z世代」青少年進行就性及愛進行問卷調查，發現雖然青少年對性行為的態度傾向保守，亦重視愛，但其行為表現卻不盡然，調查中有近過半青少年曾發生過性行為，其中有部分人更曾與非男女朋友發生性行為，甚至未足16歲便有性行為經驗。機構建議，當局應在性教育中，加強教導健康兩性關係及戀愛價值觀，並建立網上平台提供可信資訊，及鼓勵家庭多討論等。

香港青少年服務處於去年6月至9月期間，對新界東12至18歲青少年進行問卷調查，在收回的共300份問卷中發現，他們認為在戀愛關係中，彼此關愛及性與愛兼顧是重要的，並不單只為滿足性需要，而且不論男女均對性行為傾向保守，當中以女性更為保守。不過，調查中5成半受訪青少年均有性行為經驗，當中2成半曾與非男女朋友發生性行為，3成半更在16歲前已發生非法性行為，惟只有少數人會在第一次性愛時考慮法律因素。

服務處認為，青少年的表裏不一，代表他們對性與愛的需要及價值觀，並非決定有性行為與否的唯一因素，朋輩影響、好奇心、討好對方的動機等因素也可能有關；又指近年網絡的色情文化及社會風氣，或歪曲了青少年的性愛價值觀，對青少年未建構好的價值觀影響深遠。

對於應否從法律下手加強阻嚇16歲前性行為，服務處的社會服務協調總監周裔智認為，青少年難以對法律有具體觀念或考慮，即使任何刑罰也未必可影響他們的決定，因此應透過加強教育，用容易明白的內容，讓青少年明白相關法律後果，從而加強他們自主及判斷能力。