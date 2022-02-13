疫情嚴峻失業率勢升　團體倡立即發及時抗疫津貼

新冠肺炎疫情持續，有團體今日(13日)召開記者會，表示基層在防疫收緊措施下，勒緊肚皮過新年，近95%在職家庭受疫情影響，失業或開工不足或放無薪假，只有5.2%的人開工充足，領取綜援人士收入無減，批評政府支援遲遲未到。團體建議政府立即發「及時抗疫津貼」以及設立失業及就業不足援助制度。

香港社區組織協會就即將發表的財政預算案向政府提交意見書，強調「共同富裕」並非口號，要求當局必須有相應政策，透過政策落實理念，真正讓市民受惠，在力求經濟增長之餘，亦要做到公平合理的財富再分配，讓社會階層享受經濟發展的成果。

協會又指，未來公共開支水平少於25%，要求政府有必要將公共開支佔本地生產總值的水平不少於25%，確保有足夠財政資源投入。而去年預算案中將2022/23年度政府經常開支撥款壓縮1%，預計節省約39億港元，亦進一步削弱對市民大眾及弱勢社群的支援。

協會以社會福利為例，2021/22年度社會福利總開支為1,043億港元，當中用於非政府機構服務開支約280億港元，削減1%的資源即每年減少近3億港元支援弱勢社群的服務，與在疫症下加強對弱勢人士的理念相悖。

協會亦提出多項短、長期建議，短期方面應立即發「及時抗疫津貼」，扶助未有申請各項福利計劃，但家庭收入水平仍屬貧困有需要的人士；設立失業及就業不足援助制度，短期可處理失業勞工的困境，長遠亦須就設立供款式的失業保險。

長期方面，協會建議撤回2022/23財政年度於公共服務1%的資源削減方案，並引進負稅率制度、上調利得稅稅率、設金融相關稅項。