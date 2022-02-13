議員倡為市民分區檢測　未有結果禁跨區

第五波新冠肺炎疫情嚴重，近日每天有千宗確診。醫學界議員林哲玄今（13日）表示，要找出社區的隱形傳播者，最有效是強制全民檢測，本港執行全民檢測有困難，但認爲可以先分區檢測，在出現爆發的屋苑為全部居民檢測，或者按風險派發快速檢測套裝，讓市民自行檢測。

林哲玄指，若果參考早前的葵涌邨圍封行動，禁足市民，不讓他們離開住所的影響很大。他認為，不少市民都是跨區工作，因此建議檢測有結果前，限制市民不可以乘坐公共交通工具跨區。

「火眼實驗室」將在馬鞍山體育館啟用，林認為，相信落成後，每天可處理30萬個樣本，隨後可加至60至70萬樣本。他又舉例指，若每名市民2周內要做3次檢測，總數2,100萬個樣本，代表每日須做150萬個檢測，若每人3次檢測放在同一樣本瓶中，每日有50至100萬的檢測量便相當足夠。

他預計，本港疫情到2月底、3月初才達高峰，而香港住居環境狹窄，居家檢疫的安排不理想，認爲本港的檢疫設施要增加至最少能容納1、2萬人才適當。

林又表示，安老院舍輪候接種疫苗的院友數目，可能較政府預計的約4000人多。現時有約120人專門為長者接種疫苗，林希望醫管局允許部分員工以兼職形式為長者接種，可在4個星期內為所有安老院舍長者接種。