廣州海關加快檢驗　保障蔬菜活豬供港

內媒上周六(12日)報道，廣東省廣州市海關為保障新冠疫情期間供港農食產品安全、快速供應香港市場，已加班到生產企業檢疫監裝抽樣。據統計，今年1月以來，廣州海關共檢驗檢疫監管供港冰鮮肉類8,923噸、乳製品1,276.5噸、蔬菜316.3噸，供應活豬42,465隻。

其中，從化區海關根據活豬企業出貨時間，科學安排檢疫、監裝，確保活豬快速流轉，提高活豬供港通關效率。清遠市海關第一時間安排冰鮮雞檢疫，檢查指導企業屠宰加工過程，確保供港冰鮮雞新鮮、安全。為保障供港生乳供應穩定順暢，肇慶市海關關員加班監裝，農曆新年期間共有10批次、196噸生乳持續供應香港市場。

報道指，廣東省一直是內地供港食品的最大供應地，佔內地供應總量約70%。其中由廣州市海關監管的生豬、禽肉、生乳和中藥材，分別佔內地供港總量約44%、30%、70%和80%。目前，廣州市海關已依規開通「綠色通道」，為企業提供優先申報、優先查驗、優先檢測、快速出證「三優一快」多項措施，縮短申請受理、證書簽發等環節時限，務求快速供港。