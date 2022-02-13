渠務署研發「龍門三兄弟」機械人　助清淤泥及復修渠管

春夏季將至，清淤工作及渠管復修工作在雨季顯得尤為重要。發展局局長黃偉綸今日（13日）發表網誌，當中提及渠務署管理的地下雨水渠及污水渠總長度超過4700公里，有部分更已運作數十年，有一定程度的受損和折舊。為防患未然故需預早進行修復，確保運作，而署方和承建商合作研發的「龍門三兄弟」機械人，正正有助協助清淤及安裝渠管。

屯門污水幹渠修復工程於2018年12月展開，當中包括修復位於天后路和龍門路總長約4.2公里的污水箱形暗渠。在施工期間，整段污水幹渠仍需要維持24小時正常運作，渠務署工程師（工程管理）江曉霖表示，為應付關於污水幹渠工程的獨特工作環境和挑戰，渠務署和承建商合作研發3部機械人「龍門三兄弟」，能有助清淤工作及修復渠管。

江曉霖表示，工程團隊在箱形暗渠進行清淤工作時，會先把「龍門一號」機械人安全地吊進箱形暗渠內，然後剷起渠底的淤泥，再利用豎井上的吊運裝置把淤泥運送至地面處理。不過，如渠底淤泥夾雜很多阻礙物，或需深入幹渠超過150米進行清淤工作時，工程團隊便會出動「龍門二號」機械人，以抓起淤泥運到地面處理。至於「龍門三號」機械人則可用於安裝渠管。

江又稱，除機械人以外，技術人員亦會在地面透過實時影像監察，掌握渠道內的情況，以控制三部機械人工作；另外為減低對龍門路交通的影響，江指出機械人可深入渠管的距離達250米，有助工程團隊在遠距離的情況下工作，有效減低施工過程的安全風險。

黃偉綸表示，未來渠務署會將「龍門三兄弟」的應用，推展至其他污水和雨水幹渠修復工程或箱形暗渠的清淤工作。