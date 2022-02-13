將軍澳藍田隧道第3度爆疫　近20人經快速測試驗出中招

將軍澳藍田隧道地盤自新冠肺炎疫情以來接連爆疫！早前已於第4波疫情時期先後兩度爆發群組感染的將藍隧道，於第5波疫情再次爆疫，東網接獲獨家消息指，該地盤於近日發現數宗確診個案，而在昨日(12日)的快速病毒檢測中，有近20宗個案被驗出病毒。土木工程拓展署回覆東網時表示，承建商已即時安排相關人員暫停工作及進行核酸檢測，並已在地盤進行清潔和消毒工作。

第3度爆疫的將軍澳藍田隧道工程地盤，由於近日發現數宗確診個案，包括保安人員和工人，昨天於快速病毒檢測中再有近20宗個案被驗出病毒，主要涉及建築工人及承建商地盤管理人員。承建商已即時安排在出現確診個案相關地點工作的人員、以及在快速測試被驗出病毒的人員暫停工作，並進行核酸檢測，以確定實際情況。

土拓署表示，就上述情況已聯絡衞生防護中心尋求意見，以作跟進。而承建商亦已根據衞生防護中心指引，在地盤進行清潔和消毒工作。

對於再次出現感染群組，土拓署表示，承建商在農曆新年假期後特别加強了防疫安排，當中包括要求所有工地人員進行病毒檢測，並須持有無染疫檢測結果才可返回地盤工作。以外，承建商亦適時安排工地人員進行病毒檢測，以減低風險，惟在此安排下仍有出現確診個案。

土拓署又指，疫情期間，承建商持續在地盤嚴格執行各項防疫措施，包括劃出特定工作區域及設置特定通道盡量分隔工地人員，保持施工及社交距離，又為所有進入地盤人士量度體溫、提供口罩及其他防護裝備，以及要求所有人士必須佩戴口罩。承建商亦已加強工作環境的清潔和消毒，包括每天消毒更衣室、休息室及洗手間，加強通風，並盡量減少共用設施，工程團隊將會繼續巡查地盤，確保防疫工作妥善執行。署方亦會與衞生防護中心保持溝通，檢視有關情況和覆核相關防疫安排。