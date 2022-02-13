情人節花市人財兩失　玫瑰花訂單及市民預算均跌3成

臨近情人節，即使疫情嚴峻，想必有不少男士要訂購玫瑰花束，送贈女方，然而旺角花墟今早(13日)人流並不多，花檔普遍表示，今年預訂花束的人較去年少，有花店的玫瑰花束訂單量下跌30%，更有花店指，客人普遍的預算金額也急瀉30%，「既不旺丁也不旺財」。

記者今早約11時到旺角花墟一帶視察，農曆新年前夕擺放年花的攤檔均已換上大大小小的情人節花束，擺滿花店店面通道，吸引途人駐足欣賞選購，間中亦有人付鈔取走花束。

曾先生特意從港島區前來取花，他指早在1月已經前來訂花。與太太相識10周年的他，選了10支玫瑰的花束，花費約1,000港元。他說，年年都會買花慶祝情人節，去年則選購保鮮花，但發現未放太長時間便出現黑點，鮮花則較豔麗，而且太太較傳統，喜歡鮮花。他補充，與太太均從事飲食業，未能有大型慶祝活動，兩年均在工作中低調度過。

而吳先生則帶同子女來給媽媽買花，最後花費約900港元買了一紮玫瑰及一紮太陽花。他表示，感覺花價貴了，稱以往玫瑰不用600港元，但為表愛意亦不介意。

情人節除了送花表心意，送盆栽亦可以是另一選擇。鄭先生選擇送龍舌蘭盆栽給太太，指因太太不喜歡鮮花太快凋謝，而且種植盆栽能夠培養耐性增加話題，又指今年是二人10周年紀念，一年一盆，家中露台已種了10多盆栽。他透露，仍打算買數盆盆栽，包括大根植物或多肉植物，預算500至1,000港元。

就記者在花墟現場所見，花束一般以680港元11枝玫瑰起跳，豪華一點選擇99枝的玫瑰則索價3,000港元，預算有限的話亦有150港元3枝玫瑰，可謂豐儉由人，但前來購買玫瑰花束的人不太多，部分花店將花束價格下調，由380港元減至280港元，減幅約15%。

卉豐花業負責人梁嘉儀表示，昨(12日)今兩日假期銷情雖稍有改善，但購花的整體人數下跌30%，而市民預算亦大減30%，由以往平均1,000多港元降至800港元以下，較多客人只問價錢，不問玫瑰數量，僅表示心意。梁指，今年內地昆明紅玫瑰的價格大升，與外地玫瑰價格睇齊，而且兩地運輸受疫情影響，「除了蔬菜未能來港，鮮花亦不能來港」，而外地玫瑰亦受國際空運量下跌，運輪成本上升3%，整體來貨價上漲30%，其中南美玫瑰來貨價升20%，但不敢大幅加價，與市民共度時艱。