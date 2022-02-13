染疫3歲女童危殆　公院隔離病床超負荷　將預留有需要人士

疫情嚴峻，感染新冠病毒的人數急劇增加，當中不乏嚴重至死或危殆的個案，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日(13日)表示，目前有3,400染疫人士留醫，4人情況危殆，包括一名初步確診3歲女童，該女童於本月12日到過仁安醫院及威爾斯醫院急症室，因情況惡化，轉到兒童醫院深切治療部留醫，暫時未用人工肺。

另外3名情況危殆人士均為男長者，年齡分別80、84及97歲，分別在將軍澳醫院、聯合醫院及仁濟醫院留醫，其中84歲長者沒有接種疫苗，其餘兩人有接種。李立業表示，目前公立醫院病人數目超出負荷，隔離設施已經飽和，近日很多長者及兒童確診。

爲了確保醫療系統不會崩潰，當局將實施新的分流措施，隔離病床留給長者、兒童及重症人士，穩定的病人將會逐步轉到亞博，騰出病床；年輕、穩定及輕症者須暫時在家耐心等候，不要恐慌，會盡量透過電話支援，積極尋求其他方案解決治療問題。政府也會準備增加隔離設施，以及部署人手，一旦有設施就會進駐。醫院會大幅減少非緊急服務、預約檢查，也不排除未來暫停常規服務。

李續稱，醫院管理局、衛生署、消防處等同事已經儘快安排病人入院，呼籲輕症耐心等候，如果召救護車只會阻礙有需要病人得到救治的機會，期望大衆以大局為重，把資源留給有需要病人。

他指出，沒有確實滯留社區病人數字，但相信絕對數以千計，希望他們留意個人衛生及環境感染，並耐心等候。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第五波前沒有什麽兒童個案，但目前有4%是小於4歲，據兒科醫生所指，兒童也有機會出現一些併發症。