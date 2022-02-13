觀塘租借婚紗店突結業　過百新娘公主夢碎　涉款過百萬

準新人疫情下成苦命鴛鴦，不但因港府收緊社交距離措施多次延期，更有人不幸在婚禮服務上遇騙徒。有團體今(13日)指，觀塘一間提供婚紗租借服務的婚紗店Dolly Bridal突然「結業」，有準新娘付3.6萬港元購買「一條龍」婚禮套餐，包租裙、婚禮當日化妝及攝影，但在婚期臨近再聯絡卻未獲回覆；有準新娘甚至在婚禮前一天才發現店舖結業，公主夢慘碎變灰姑娘，痛哭奔走找另一婚紗店，甚至錯過上頭時間，婚禮蒙上陰影。涉事苦主群多達110名，估計涉款近100萬港元。

其中苦主翻查資料，該店在「倒閉」前1個月仍在賣服務，更發現該店有至少8個「分身」。負責議員認為準新娘面對疫情壓力已很大，店方更涉嫌蓄意隱瞞，意圖欺騙消費者，違反《商品說明條例》，要求海關嚴肅調查跟進。東網記者嘗試致電涉事公司在社交媒體上的電話，但已「停止使用」。

涉事婚紗店為位於觀塘的Dolly Bridal，提供租借婚紗、晚裝等服務，其社交專頁以「歐美品牌婚紗晚裝」作招徠，又指有大量優惠，亦有上載顧客婚禮照片，在去年12月仍推出「8周年慶祝活動」，「1婚紗加2晚裝只需$2,888」。苦主羅小姐去年11月左右，在社交媒體上見到相關店舖廣告，距離自己原定婚期只有4個月，眼見價錢實惠，在坊間算是低價，便於當月11日上門查詢。

羅小姐見門市放有多件婚紗、晚裝，亦有人前來還裙，不虞有詐，便即日試裙並購買租3條裙的套餐，用手機支付服務付了2,888港元，其後在本月再聯絡，但已沒有回覆。她自行在網上搜尋才驚悉有苦主群組，始知受騙，惟有臨急找替代服務。羅指不少新娘為尋找「惟一的裙」，早在半年、1年前找婚紗公司，「好多女士一世人想有一次合心意婚禮，」羅說，「現時就算搵到替代，但婚紗都未必最合心意。」她憶起有苦主在婚禮前一天才得知店舖已結業，哭着四出尋找婚紗店，不能按時做到儀式。

另一苦主曾小姐2020年在社交媒體上查詢另一間名為Lena Rose的婚紗店，經店員轉介才發現與Dolly Bridal屬同一公司，店員又指兩店婚紗、晚裝可以交替租用，在店員多番遊說下，在2020年1月31日花3.6萬港元購買「一條龍」婚禮套餐，包租裙、婚禮當日化妝、攝影服務。疫情下4度更改婚期，延至今年8月，在上月打算向店方告知新婚期，卻未有回覆，單據上的電話亦已停止使用，她嘗試聯繫店員獲對方告知公司在去年12月已倒閉，並已遣散員工。曾小姐指現時苦主群組有過百人，有苦主在12月31日仍在下訂，又同時發現該店至少有8個「分身」使用同一地址、電郵，包括Laruku Wedding Company Ltd.、Chere Wedding、Beverly Bride、Hailey Rose、le belle、Bridal for you、2ena Rosa與Lena Rose，料受害人數更多，不少苦主現已向海關、消委會、警方求助。

負責為苦主跟進的議員鄧家彪指，婚紗店明知即將結業，仍要求消費者購買服務，又以不同公司名義作出網上宣傳及接受付款，或有意圖欺騙消費者，認為婚紗店涉嫌就服務作出虛假商品說明、誤導性遺漏、餌誘式廣告宣傳等，違反「商品說明條例」涵蓋的不良營商手法，要求海關嚴肅跟進，又呼籲消費者要使用信譽良好商戶。