質疑彭定康言論欲左右特首選舉　議員學者促高官及家屬棄外籍

英國上議院日前就放寬港人BNO簽證的申請資格進行辯論，「末代港督」彭定康促請政府接納有關修訂案，發言時更批評歷屆香港特首、其家人或現時多名官員擁有外國護照。有議員和學者指現時不少高官或其家人仍擁有外國國籍，恐造成假效忠或危害國家安全的情況，要求局長的家人、署長和常務秘書長級數的官員亦須放棄外國國籍。有學者更質疑彭定康的言論暗示英國政府存有香港高官和特首候選人的國籍資料，可能隨時發放，以左右下月底舉行的特首選舉。

本身是律師的議員陳曼琪表示，政府應加強對高級和首長級公務員的愛國忠誠要求，例如在選拔聘任中加入國籍審查、申報在外國持有的資產而可能產生的潛在或實際利益衝突等。

她指高官若擁有雙重國籍，即等同雙重效忠，代表高官可以選擇其效忠對象。她認為對愛國者治港來說，是一個風險和短板。她直指在利益衝突下，尤其在大國博弈中，外國屢次對中國及香港說三道四，干預國家內政，甚至對中港官員採取制裁，而雙重國籍的官員或在外國擁有相當資產，導致有實際和潛在風險影響其效忠履職。因此，她認為政治任命官員和首長級公務員都只能效忠國家，不能同時效忠別國。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，不少官員及其家人擁有外國國籍，惟上至常務秘書長、署長和助理署長級別的官員其實已經會接觸政府機密資料，當中更可能涉及國家安全議題，擔心雙重國籍有機會危及國家安全。他又批評高官以至特首的家人擁有外國國籍，與外國有千絲萬縷的關係，實在是其心不正，讓外國的政客有機可乘，攻擊中國和港府。

他認為政府應正本清源，要求常務秘書長、署長和助理署長級別的官員放棄外國國籍，其家人則需要申報是否有外國國籍；至於局長級別官員的家人，則需要放棄外國國籍。

另外，他亦質疑彭定康在臨近行政長官前發表有關言論的背後目的。他指相關言論反映英國即可能持有不少香港高官及其家人的資料，而中央政府和港府都不知情。他認為彭定康的言論是為了「攪局」、敲山震虎，英國隨時會爆出未來特首候選人及其家人的國籍資料，對某些英國不滿意的候選人作出警告和施壓，從而左右、操控特首選舉。