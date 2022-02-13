利孝和夫人家中離世　享年98歲

前無綫電視非執董利孝和夫人陸雁群近年鮮有露面，而商界及利夫人朋友有消息透露，陸雁群昨日(12日)在家離世，享年98歲。而無綫新聞台在晚上6點新聞，亦證實利孝和夫人死訊。

對於利孝和夫人離世，身為無綫老臣子的汪明荃也感不捨，她接受東網訪問時表示，剛從新聞報道得悉此事：「對上一次見係幾年前佢現身無綫台慶，當時有上前問候嘅，印象中利孝和夫人係一位好老闆，一個典型嘅大家閨秀，有事業、有仔女、又成日做慈善，每次出嚟都打扮得好光鮮，明顯係受過高等教育嘅人，亦影響我哋好多。」

至於名媛陳小寶則說：「我們永遠懷念利夫人，不想多講……」而名媛李桂蘭對於好友利孝和夫人離世，她表示對其死訊感到震驚及悲痛：「希望佢安息，佢係一個了不起嘅人物，亦係好偉大嘅慈善家，我會永遠懷念佢。」

另外，利孝和夫人的子女利蘊蓮、利憲彬及利蘊珍發出訃告表示：「先慈利陸雁群女仕(已故利孝和先生之夫人)於2022年2月12日於家中安詳與世長辭。告別奠禮以私人形式舉行。謹謝社會各界之深切關懷。特此訃告。」

陸雁群於丈夫利孝和1980年離世後，由1981年起一直擔任無綫的非執董到2012年，因多年來參與無綫台慶中的切蛋糕儀式，故廣為觀眾認識。有熟悉她的朋友知道她在家離世消息，料因年邁離世，而非感染新冠病毒。