爆疫護老院員工圍困6日未獲撤離　9人染疫如「等死」

屢爆群組感染的安老院舍，在第5波新冠肺炎疫情下再度失守，惟醫療壓力爆煲未能妥善撤離。其中，位於深水埗的溫暖護老院早前有4名長者染疫，當中1人更病逝，惟有職員反映當局僅撤離院友，10名職員卻已被困在院舍6天，當中9人經已確診，批評當局懶理他們安危，員工儼如「等死」。

據護老院職員表示，當局上周二(8日)做出撤離通知，直至翌日晚上已撤走全院長者，並要求員工選擇家居檢疫或到隔離營檢疫。該10名職員因擔心傳染予家人，故全部選擇到隔離營檢疫，惟事隔6天至今仍未有人接走他們，當局亦無派人到場進行消毒。

職員又指，10人經快速檢測後發現其中9人中招，但只能自行服用「必理痛」紓緩病徵，「個個(員工)係度咳、感冒、流鼻水、發燒。」有人坦言當局無施出援手，感到恐慌及焦慮，猶如留下他們自生自滅。

衞生防護中心今(13日)在記者會被追問事件，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業均表示，該9位人士在老人院家居檢疫，今已聯絡會否考慮轉地址，當局知道部分人驗出病毒，但暫時未能即時安排，料將會安排他們到鯉魚門檢疫。