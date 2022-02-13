民建聯再有成員染疫　前區議員鍾港武中招　上周一曾接觸2助理

繼會計界議員黃俊碩昨日(12日)快速檢測驗出新冠病毒後，其所屬政黨民建聯再有成員中招！油尖旺區議會前主席鍾港武今日(13日)經檢測結果證實帶有病毒，呈初步確診，為慎重起見，其社區辦事處將於明日(14日)至下周日(20日)暫停對外開放並進行深層清潔。

據悉，鍾港武於上周一(7日)在辦事處辦公後，主要接觸人士為2名助理，該黨通知若有人曾於上周一或之後有與他們接觸的，請考慮需否安排檢測。該黨主席表示，鍾檢測結果呈初步陽性，現正在家等候衞生署進一步指示，相信與他參與落區抗疫、接觸不同人士有關，又指該黨有派發防疫裝備予前線人員，成員亦會持續留意個人身體狀況。

另外，黃俊碩在社交平台表示今日已進行核酸檢測，強烈呼籲所有同事包括會計師樓及立法會議員辦事處，盡速進行快速測試或接受核酸檢測。他指根據最新情況，其中2名會計師樓同事的快速檢測結果亦初步驗出病毒，最後上班日期為上周五(11日)，而會計師事務所已安排進行霧化消毒清潔程序，立法會秘書處亦已經完成消毒程序。