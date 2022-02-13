晚市禁堂食情侶減外出　餐廳料情人節生意跌60%

新冠肺炎疫情愈發嚴重，今日(13日)是情人節前最後一個假日，以往街上會出現眾多情侶，逛街吃飯歡度節日，但今午旺角街上的人流未有明顯增多，間中才有一兩對戀人拖手漫步，場面冷清。多間西餐廳及咖啡廳均大呻「無氣氛」，生意滲淡。

東網記者今午在旺角1個商場外空地觀察超過半小時，期間僅十多對情侶路經空地，其中，拍拖1年多的Ivan和Stace表示，在中午簡單吃過飯後，下午打算四處逛街。他們又指，去年情人節於酒店宅度假，由於明日(14日)要上班，2人分別在家工作或需回辦公室工作，今年情人節未有再安排到酒店過節，亦正考慮明日的安排。Ivan稱已準備創意小禮物，希望氹女友開心。

另一對情侶則在中午到日式餐廳用膳當作情人午餐，手持紅玫瑰的麥先生表示，今年是他們首個情人節，故準備了禮物贈予女友，感謝她與自己能一直在一起，但指新冠肺炎疫情下難以安排活動，僅能行街購物，而晚餐預計會買外賣，但不會太夜回家。

不少餐廳在今年的情人節旺期普遍未能受惠。其中，位於太子的餐廳推出「二人鋸扒」套餐，盛惠388港元，但負責人余先生表示，享用套餐的人數不多，認為情侶一般選擇享受情人晚餐，但現時受晚市禁堂食及疫情大爆發拖累，僅餘預訂或堂食情人午餐，更指今日已有25%訂位被取消，令他們大失預算，形容十分慘淡，嘆言「蝕都沒辦法」。

而金鳳餐廳負責人林小姐責表示，今年情人節的生意不能單以「差少少」來形容，雖然餐廳同樣推出了情人節套餐，但乏人問津，而外賣查詢卻佔多數。她指出，預期明日情人節的生意仍會較假日少最多60%。她續稱已推出優惠價情人套餐，較一般套餐便宜20%至30%，而用料則維持一樣，希望「搞搞噱頭」，「提升生意額同時大家都開心」。