橫瀾島現國際海事信號旗　團體促古蹟辦保育

橫瀾燈塔於2000年列為法定古蹟，近日有關注團體於橫瀾島上發現一間儲物室，內藏數十幅旗幟，疑為昔日配合燈塔使用的國際海事信號旗。古物古蹟辦事處回覆指，於去年10月收到查詢，認爲從網絡上的照片發現在橫瀾島上的儲物室可能保留有海事信號旗，已將查詢轉交海事處跟進。

保育組織「香港行跡」去年9月接獲通知，在橫瀾島上發現數十幅旗幟，經翻查歷史檔案後，發現儲物室旁的空地是已拆卸的旗杆遺址，故認爲極具歷史價值，應與燈塔一併保育。香港行跡指，橫瀾島上的儲物室面積約數十平方呎，認爲屬國際海事信號旗（international maritime signal flags），不同旗代表不同意思，讓船在一定距離下也能溝通。

香港行跡創辦人林曉欣認為，雖然旗杆已被拆卸，難以實體保育，但儲物室仍在，可以重新整理過去的紀錄，向公眾呈現更完整的橫瀾島歷史。

根據古蹟辦資料，橫瀾燈塔於1893年由中國海關興建，並於同年5月9日啟用，最初由上海的中國海關管理。橫瀾燈塔為橫瀾島上最具代表性的建築物，由海事處負責管理，燈塔於1989年自動化後，島上其他功能的建築物已停用。