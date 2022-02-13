疫苗接種中心再請300名旅業從業員　2日逾2000人申請

為應付市民接種疫苗需求增加，政府近日加開多間社區疫苗接種中心，再聘請旅遊業從業員負責中心行政工作。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英表示，新一輪招聘提供約300個空缺，上周五(11日)至今已接獲逾2,000人申請，即每7人爭1個空缺，反映旅遊業界長期開工不足。

胡兆英指政府去年向旅業招聘疫苗接種中心登記員，至今約1,400人仍在工作，連同是次打算招攬300人，全港疫苗中心將共聘請1,700名旅業人士。此外，政府檢測中心早前招聘約800人手，亦吸引約3,000名業界申請。他又指，若政府加開更多社區疫苗接種中心，或需要更多人手。

是次招聘計劃於本月11日開始，至15日中午12時截止。對象為旅行社職員、酒店從業員、導遊、領隊、旅遊巴士司機或後勤等旅遊業從業員。登記員職責包括協助疫苗接種中心服務對象使用網上系統登記、回答查詢、疏導人流等，工作時間由9小時至13小時不等，時薪100港元。

入職要求列明，申請者中學文憑（HKCEE中學會考或DSE中學文憑），並至少英語或中文科目合格，以及必須擁有至少2年的旅遊業從業經驗；或至少3年旅遊業從業經驗／持有導遊或領隊證3年或以上。