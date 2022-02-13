深圳今增6跨境貨車司機染疫 涉深圳灣文錦渡及蓮塘口岸

廣東省深圳市人民政府口岸辦公室今日(13日)通報，口岸當天經檢測再發現6名跨境貨車司機確診新冠肺炎，令跨境貨車司機染疫患者總數由本月4日計起增至23人。新增病例分別經深圳灣口岸、文錦渡口岸及蓮塘口岸過關。

深圳市口岸辦公室指，6名染疫跨境貨車司機分別姓陳、姓高、姓黃、姓溫、姓榮及姓姚，均為男性。其中，黃男、溫男、姚男分別於上周六(12日)下午3時13分、今日上午10時56分及下午1時27分，自深圳灣口岸入境閉環返港，經檢測證實染疫。

另外，榮男於上周六中午12時37分，自深圳灣口岸入境閉環，經檢測證實染疫。至於陳男和高男則分別於上周六中午12時30分及中午12時43分，分別自文錦渡口岸入境閉環，以及自蓮塘口岸入境閉環，經檢測證實染疫。

目前，上述人士已轉送至指定醫院隔離治療，深圳市當局已把有關情況已通報香港相關部門，各名司機所到場所已完成消毒，有關密切接觸者已按要求落實管控。