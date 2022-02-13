政Whats噏：網傳在英前區議員曾振興　整爛家居無錢賠

政府上年要求全體區議員宣誓，引發民主派區議員辭職潮。屯門前區議員曾振興辭去職務後喺上年7月全家5口移民英國。半年過去，點知近日有網民喺社交平台爆料，話有朋友借咗間屋畀曾振興一家住，但就畀曾搞到立立亂，形容係差唔多每個星期都有家具整爛，之但係曾就以無錢為由，未賠償畀屋主喎！

仲記得曾振興喺舊年去咗英國一個月後，喺社交平台貼文話當時帶住3萬幾港元現金同大女先行離港，再喺當地等待太太同兩個年幼子女，又透露財政壓力重大，仲未儲夠簽證費用，又未有穩定收入，希望可以半年內站穩腳跟。

但係近日喺社交平台傳出一啲相同對話嘅截圖，當中有網民話自己有居英嘅朋友免費畀間屋曾振興一家五口住，點知曾一家入住後屋內物品不斷被破壞。據嗰位網民所講，曾唔睇住自己啲細路仔，日日匿埋喺間房打機，任由啲細路仔破壞間屋。從網民提供嘅照片所見，小朋友玩到隻狗仔身上都有意粉、床側劃花晒、地氈有熨斗印、花園木門斷咗等等。唔單止上述嘅毀壞，網民更批評曾整爛抽油煙機後，只係用封箱膠紙黐住就算，無向屋主報告，形容係每個星期都發現有新整爛嘅嘢。

咁多嘢被破壞，維修費用超過1000英鎊(約1萬港元)，屋主當然希望拎得返賠償，照片說見，曾振興亦喺上年12月15日立據，承諾願意賠償一切居住期間所造成嘅損毀，而持據人有權就相關金額作出追討。之不過，網民又公開同曾嘅對話截圖，當中可見曾聲稱自己戶口得返300英鎊(約3100港元)，賠償唔到，反問「可以點畀錢」。

當屋主問及曾申請簽證如何證明財力時，曾回應指自己有穩定工作同埋居所，但就反問對方「你意思好似係想同HO（Home Office）舉報我無留喺英國嘅能力？」屋主就回應指曾「諗太多」，仲話曾作為一家之主，做錯嘢就要負擔返責任。屋主指，就算係一間公司出現問題，都唔會隨便申請破產，所以叫曾作為男人，唔該佢問人借又好點都好，都要喺限期前找返條數囉！

網友之後再補充，雖然曾最後搬離該住所，但係有指曾無送到女兒返學，亦都無請假，搞到學校當係失蹤兒童個案聯絡屋主。網民指，屋主都唔係咩有錢人，叫屋主負擔1000英鎊(約1萬港元)嘅維修費並唔公平，又形容屋主對此非常苦惱，情緒都受到影響，都係希望可以搵到個解決辦法咁話喎。而曾近日雖然都有更新社交平台，但只係分享同疫情有關嘅新聞，未有提及今次嘅住屋事件喎。