多名新冠患者曾到訪 大埔天鑽屯門田景邨等15廈納強檢

大埔天鑽有2幢大廈被納入強制檢測公告。

因應多宗新冠肺炎感染個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告！港府今日(13日)引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士，須接受病毒檢測。

政府會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測，並應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

指明地方/指明期間及時段

1.大埔德雅苑/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

2.大圍雲疊花園3座/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

3.牛頭角牛頭角上邨常泰樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

4.元朗朗善邨善愛樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

5.慈雲山慈華大廈/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

6.慈雲山慈康邨康健樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

7.屯門田景邨田裕樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

8.旺角廣東道1116號恆通大廈A座/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

9.長沙灣海麗邨海晴樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

10.大埔天鑽3座/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

11.大埔天鑽8座/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

12.沙田美田邨美致樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

13.天水圍天晴邨晴海樓/1月31日至2月13日，曾身處超過2小時

14.沙田水泉澳邨茂泉樓/1月31日至2月12日，曾身處超過2小時

15.上水祥龍圍邨呈祥樓/1月31日至2月12日，曾身處超過2小時