政Whats噏：青年事務好重要　張欣宇唔想仔女將來移民

今屆立法會有三分之二嘅議員係議會「新丁」，當中更不乏80、90後嘅年輕新一代，唔知會唔會對議會氣氛造成改變？新界北直選議員張欣宇都係一個80後，佢日前接受網台節目訪問時話自己都有3個小朋友，青年事務同自己息息相關，絕對唔希望10幾年後仔女會因為喺香港搵唔到發展出路，而移民離開香港啊！

張欣宇喺網台節目中被問到會點樣喺議會為青年人發聲，佢認為願意聆聽青年嘅聲音已經係一大進步喇！又話自己都係3個小朋友嘅爸爸，所以青年議題同佢息息相關㗎，佢唔希望10幾年後聽到小朋友話喺香港睇唔到發展機會，所以要移民。

佢話雖然香港社會依家治安大致穩定，但其實好多香港人都好迷惘。佢認為若然選擇留喺呢個城市，就唔可以淨係坐喺度等佢變好，而係要努力改變，希望可以令新一代覺得香港仍然係一個充滿希望、值得驕傲嘅地方。

喺議會工作方面，佢就話千祈唔好嫌棄一個問題太細，應該由小目標開始解決。佢話未來立法會內主要會處理疫情工作，而地區方面就希望可以快點開到地區辦公室，多啲接觸到街坊咁話喎。