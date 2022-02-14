政府敲定5工作小組召集人抗疫　申270億元作第6輪防疫基金

政府敲定5工作小組召集人，以應對第五波疫情。

行政長官林鄭月娥昨日（13日）召開內部高層會議，並敲定5個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委和廣東省政府代表對接，以應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。

食物及衞生局局長陳肇始教授將負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。

政制及內地事務局局長曾國衞將負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作。

發展局局長黃偉綸將負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施。

商務及經濟發展局局長邱騰華將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由內地供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用。

運輸及房屋局局長陳帆將負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。

至於行政長官早前宣布即將推出的第6輪「防疫抗疫基金」，特區政府將在今日(14日)向立法會提供詳細文件，申請為「防疫抗疫基金」注資270億元，以供立法會財務委員會明日(15日)會議上審議。