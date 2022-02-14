凍肉走私船擱淺　部門權責不清一個月始清理

政府部門權責不清，凍肉「走私船」棄足一個月變「腐肉船」無人理！一艘裝有至少數百塊疑來自巴西急凍牛肉的快艇，被發現自去年12月底在大嶼山分流西灣擱淺，惟政府部門接獲投訴後慢吞吞，直至上月底快艇仍在原處，凍肉變成腐肉更傳出惡臭，惹來大量蒼蠅。本報記者追問食環署、海事處等多個政府部門，統統互相「卸膊」，有指凍肉不明來歷未能清走等，直至上月29日才清走。有環保團體炮轟腐肉船造成衞生問題，不可接受；議員直斥部門各家自掃門前雪，要檢討協調機制。

位於大嶼山的分流是本港較西南面的地方，由於該處有歷史遺迹及多個海灣，吸引不少市民行山。市民潘先生指，在去年12月30日途徑時發現一隻約6、7米的快艇擱淺在分流西灣的海灘上，快艇上放有一袋袋白色、黃色膠袋，內裝有數十個紙箱，內藏急凍牛肉。由於涉事地方與大澳分流村只有5分鐘路程，潘先生以為是附近居民用品，未有理會。

事隔一個月，潘先生在1月22日再途徑此處，涉事快艇仍在，盒入牛肉已解凍，「行埋啲都臭到想嘔」，更吸引了大量蒼蠅，亦有肉水滲出。因為分流西灣附近有碼頭，潘擔心涉及走私活動，又因沙灘是行鳳凰徑必經之地，憂腐肉影響附近衞生，便告知相關政府部門。根據潘先生的圖片，其中一盒印有巴西農業部的蓋章，寫着「FROZEN BONELESS BEEF」(急凍去骨牛肉)字眼，生產日期為去年4月22日，目測甲板上數10個紙箱至少有數百塊牛肉。

本報記者向多個政府部門查詢，其中海事處於去年12月底接獲投訴後，於12月29日委託承辦商到現瑒準備移走船隻，但發現船隻甲板下有大量凍肉，可能涉及走私活動，故未能即時移走。海關則指，未有發現任何違反《進出口條例》的情況。

負責非憲報泳灘和沿岸垃圾清理工作的食物環境衞生署則在1月28日回覆指，得悉相關部門正調查事件及安排拖走該船隻，已在該船隻及物品上噴灑消毒粉。然而，未有部門能解釋為何涉事調查需時。

海事處指，及後由於香港海關未能證實擱淺船隻上的凍肉與任何走私案件有關，為免船上凍肉造成環境衞生問題，在上月29日將凍肉運往稔灣堆填區交由環境保護署處置，而懷疑走私船隻亦已運往藍巴勒海峽由海事處扣押。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，上月大澳對開海面疑似有走私艇故態復萌，認為政府在近日「放軟手腳」，批評涉事凍肉整個月無人理，嚴重影響衞生，憂慮若不即時加強打擊，類似問題會惡化。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指，凍肉來歷不明，肉內或含細菌，影響公共衞生，部門搜證涉時超過3周，不可接受。他又指政府部門一直切割分工，做事僵化，現時環保署雖然會統籌較大型的環保污染，但較小型則由部門自行負責，認為政府各部門「不應以善小而不為」。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席何俊賢批評，政府各部門互相推卸責任，認為涉事最大責任為海事處，應做到判斷與分流角色，現時造成滯後，是政府長久以來的問題。他舉例指，前年7月曾發生「豬蹄事件」，因豬蹄不附海上垃圾分類的指引，海岸出現大量豬蹄亦無人理，他認為部門須檢討海上事件機制。