步操改中式　5大紀律部隊革新

香港在回歸後仍未撇除殖民色彩，各大紀律部隊繼續沿用英式步操，直至《東方》提倡要撥亂反正，去除戀殖改行中式步操，因此迎來重大革新，各紀律部隊陸續使用中式步操。有意見認為倘「換操又換服」，制服換上中式，更能增加人員的身份認同感，保安局局長鄧炳強曾指制服現時為「港式」，惟強調當局會不斷檢視。

本報早於2020年7月指出，各大紀律部隊回歸多年仍使用英式步操，令人質疑港府縱容公務員持有戀殖心態，並提倡各大紀律部隊應使用中式步操，展示本港去除戀殖決心。經過本報多次報道倡議，至翌年2月有突破進展，解放軍駐香港部隊三軍儀仗隊在香港警察學院舉行中式隊列培訓班，教授入境處、海關、警隊、懲教署及消防處等5個紀律部隊中式步操，近80名步操教官參與。

兩個月後、即2021年4月15日，本港首辦「全民國家安全教育日」，5個紀律部隊均在其訓練學院舉辦開放日時，即場表演中式步操，吸引大批市民觀賞且豎指讚好。此後，各紀律部隊便在不同場合使用中式步操，其中消防處及警務處分別於去年1月及7月，全面使用中式步操，懲教署亦於今年第一季在職員訓練院全面採用中式步操。值得一提的是，入境處是本港首支紀律部隊引入中式步操，早於1999年於學員結業會操中展示。

惟有意見認為，雖然紀律部隊逐漸採用中式步操，卻未有換成中式制服，未能盡洗殖民風氣，有學者亦認同如紀律部隊換上中式制服，可增加人員的身份認同感。對此，保安局局長鄧炳強曾表示「（制服）其實現時算是港式，雖傳統來自英國，但經過多年來演化，已變為香港的傳統」，但他強調當局會持續檢視制服式樣。