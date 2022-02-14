緊隨國家步伐　議員齊讚好

對於各大紀律部隊陸續轉用中式步操，議會反應叫好。議員陸頌雄非常贊成紀律部隊轉用中式步操，可以去殖化，又可以體現「一國」精神，他過往曾代表工聯會多次帶領本港青少年往內地，曾參加由黃埔軍校及武警部隊舉辦的軍訓營，因此對中式步操略有認識，他認為解放軍步操具有速度感、時代感及節奏感，是「用最短時間完成」，極具觀賞性及節奏明快，相較其他地方的步操，如英式步操帶點累贅，朝鮮步操有個別「動彈」動作，感覺不科學，而解放軍步操是動作簡潔及乾脆利落。

陸感謝多個紀律部隊近年來，不辭勞苦學習中式步操，相信解放軍亦有派出教官教導，認為雙方均下了不少苦工及努力，值得鼓勵及欣賞。

另一議員劉國勳亦指，隨着《港區國安法》及完善選舉制度落實，紀律部隊轉用中式步操是進一步凸顯愛國情懷，甚至是撥亂反正，他認為香港回歸25年，現在才轉用中式步操，是「來得有點遲」。他暫時仍未能親睹紀律部隊運用中式步操，但以往在一些儀式上，目睹解放軍的步操，體驗到他們的整齊及威嚴，認為本港紀律部隊轉用中式步操，是跟國家步伐一致，更是開啟了香港新一頁。